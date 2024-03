Tunisia: ambasciatore Vaticano incontra ministro Affari religiosi, focus su dialogo interreligioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Musulmani e cristiani devono unire gli sforzi per diffondere i valori della comprensione, della pace e della solidarietà con i popoli privati dei loro diritti, soprattutto il popolo palestinese. Lo ha affermato il ministro degli Affari religiosi della Tunisia, Brahim Chaibi, durante un incontro con il nunzio apostolico del Vaticano residente ad Algeri, Kurian Mathew Vayalunkal, in visita di due giorni a Tunisi. Secondo quanto si legge in una nota del ministero per gli Affari religiosi tunisino, il nunzio ha consegnato al ministro Chaibi un messaggio del Pontificio Consiglio per il Dialogo interreligioso del Vaticano e ha portato gli auguri per il mese sacro islamico del Ramadan dalla Santa sede. Vayalunkal ha affermato che lo Stato tunisino è impegnato a garantire le migliori condizioni di vita alla comunità cristiana residente, si legge nella nota. (Tut)