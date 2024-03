Lavoro: Petriccioli (Cisl Fp), bene apertura trattative per nuovo Ccnl sanità pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura delle trattative per il nuovo Contratto collettivo nazionale del lavoro (Ccnl) della sanità pubblica "è una buona buona notizia per tutto il personale". Lo comunica, in una nota stampa, il segretario generale della Cils Fp, Maurizio Petriccioli, a margine dell'apertura, presso la sede Aran, delle trattative per il rinnovo del Ccnl sanità pubblica. "Come organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel comparto - prosegue -, sentiamo la responsabilità di veicolare tutte le esigenze del personale che, in questi anni, ha fronteggiato le molteplici e annose sfide, specialmente durante e in seguito all'emergenza Covid-19. La nostra priorità - specifica - è quella di migliorare le retribuzioni del personale che opera nel sistema sanitario nazionale; favorire le progressioni di carriera e rivedere il sistema degli incarichi, con l'obiettivo di avvicinare progressivamente l'Italia all'Europa sul livello medio delle retribuzioni; soprattutto, riconoscere e valorizzare le diverse specificità, proseguendo in quel percorso, già avviato nel precedente contratto, che mira ad una progressiva ridistribuzione degli adempimenti tra dirigenza medica e professionisti sanitari del comparto, in un'epoca in cui il ruolo dei professionisti, sempre più specialistico, è divenuto centrale nel fornire risposte di salute ai bisogni dei cittadini. L'aumento complessivo dei salari - conclude Petriccioli - è un obiettivo che resta essenziale per la salvaguardia del mercato del lavoro nel settore e per arginare la fuga dei nostri professionisti verso altri paesi dell'Eurozona, una tendenza che sta crescendo ogni anno e che avvantaggia le economie degli altri Paesi. Vogliamo sfidare governo e Parlamento a essere compartecipi di un cambiamento che riteniamo non più rimandabile".(Com)