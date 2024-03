Sardegna: lavori per la metropolitana leggera a Cagliari, cambia viabilità in viale Bonaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Cagliari per consentire i lavori di realizzazione della Metropolitana leggera portati avanti da Arst, collegamento Repubblica - Stazione RFI, cambia fino al prossimo 25 aprile la circolazione veicolare nell’area viale Bonaria - viale Cimitero. Lo rende noto il Comune del capoluogo sardo. Nell'intersezione viale Cimitero-viale Bonaria è stata realizzata una rotatoria con lo spegnimento dell'impianto semaforico. Nel viale Cimitero, semicarreggiata lato Rai, tratto compreso tra la via Goceano e il viale Bonaria, è previsto il doppio senso di circolazione con la revoca della corsia riservata ai bus e taxi e l'istituzione del limite di velocità di 30 Km/ora. Nel viale Cimitero, semicarreggiata lato Rai, tratto compreso tra fabbricato Rai e l'isola spartitraffico ci sarà una corsia riservata al trasporto pubblico locale (tpl), mentre nella semicarreggiata lato cimitero è prevista la chiusura all'intersezione con l'ingresso al centro sportivo Giuseppe Belly (campi dell'Ossigeno) e istituzione del divieto di transito eccetto ai veicoli per accedere all'interno del centro sportivo con l'istituzione del doppio senso di circolazione e del limite di velocità di 30 Km/ora Nel viale Bonaria, tratto fronte piazza Madre Teresa di Calcutta la carreggiata viene ridotta a due corsie e istituito il limite di velocità di 30 Km/ora. Nella via Bottego, da bretella di svolta verso viale Bonaria sino all'intersezione con il viale Cimitero è prevista la riduzione di carreggiata con una corsia con direzione obbligatoria a destra e limite di velocità di 30 Km/ora Sono sempre garantiti i percorsi pedonali e il transito in sicurezza dei pedoni. (Rsc)