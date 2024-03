Ue: fonti, da Consiglio europeo possibile richiesta a Commissione su opzioni per investimenti difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende da Bruxelles, al Consiglio europeo di domani i leader si confronteranno anche sui finanziamenti comuni per la difesa europea, con il testo di conclusioni che dovrebbe porre il tema delle risorse necessarie per i futuri investimenti. Il testo proposto fino ad oggi aveva introdotto il concetto di "soluzioni innovative", che richiamava a un possibile utilizzo di futuri eurobond, o ad altre forme di debito comune. La questione ha visto una posizione negativa della Germania e dei cosiddetti Paesi frugali. Il termine "soluzioni innovative" sarebbe quindi stato escluso dall'ultima bozza di conclusioni. Secondo alcune fonti, si sta quindi puntando su una richiesta nei confronti della Commissione per trovare "opzioni" in grado di finanziare gli investimenti necessari. (Beb)