Germania: ambasciata d'Italia ospita evento in occasione di “Europe 2024”

- L'ambasciata d'Italia a Berlino ha ospitato ieri un evento nell'ambito della conferenza “Europe 2024”, tenuta nella capitale tedesca dal 19 al 20 marzo, in collaborazione con le testate “Die Zeit”, “Handelsblatt”, “Der Tagesspiegel”e “Wirtschaftswoche”. È quanto comunica la stessa sede, evidenziando che l'appuntamento si è svolto alla presenza di Joschka Fischer, vicecancelliere e ministro degli Esteri tedesco dal 1998 al 2005. “Europe 2024” è un “confronto e dialogo in cui esperti, leader e professionisti di vari settori riflettono sul futuro dell'Europa alla luce delle crisi e delle sfide attuali”. In particolare, la conferenza si interroga “su come l'Europa possa emergere più forte dalle sfide economiche, ambientali e sociali che si trova a dover fronteggiare”. In apertura sono intervenuti l'ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio, e l'amministratore delegato di “Die Zeit”, Rainer Esser. Successivamente. Fischer è stato intervistato da Rieke Havertz, giornalista di “Zeit Online” sul tema “Europe at the crossroad: developing a security architecture for a new geopolitical framework”. La serata ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali, esponenti dei media, di imprese tedesche e multinazionali, di associazioni ed enti di ricerca. Nel suo indirizzo di saluto, l'ambasciatore Varricchio ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra Italia e Germania con l'obiettivo di un'Europa sempre più forte e unita. Come affermato dal diplomatico, “l'Europa deve aumentare la sua ambizione. Una sfida che sarà ampiamente affrontata dalla presidenza italiana del G7 quest'anno, già avviata qui in Germania il mese scorso con la prima riunione dei ministri degli Esteri a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco”. L'ambasciatore Varricchio ha concluso definendo le elezioni europee di quest'anno un'occasione per ribadire i valori fondamentali della pace, della democrazia e dello stato di diritto. (Com)