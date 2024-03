Commercio: nel primo bimestre Brasile supera Usa e diventa primo fornitore di mais alla Cina, +178 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile sarebbe anche interessato a esportare mais, soia e altri prodotti attraverso il porto di Chancay, in Perù, per ridurre i tempi di transito, visto che il porto è controllato dalla Cina, consentendo agli esportatori di inviare le merci al porto peruviano su camion prima di spedirle in Asia attraverso il Pacifico, offrendo anche un'alternativa al canale del Panama, dove si registrano ritardi a causa dell'impatto delle condizioni climatiche di siccità sui livelli dell'acqua del canale. Lo riferisce la "Cnn Brasil". Oltre al mais, anche l'export di soia brasiliana verso la Cina ha registrato un forte incremento nel primo bimestre del 2024, con un aumento del 211 per cento su base annua. La Cina ha comprato 6,96 milioni di tonnellate di soia dal Brasile tra gennaio e febbraio del 2024, mentre le importazioni dagli Stati Uniti sono scese da 9,71 milioni di tonnellate nel 2023 a 4,96 milioni di tonnellate. (Brs)