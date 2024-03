Carceri: accordo Cnel-Gnpl per reinserimento sociolavorativo detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cnel e il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (Gnpl) personale hanno sottoscritto un accordo interistituzionale per il reinserimento sociolavorativo dei detenuti. L'intesa, siglata dal presidente del Cnel Renato Brunetta e dal presidente del collegio del Gnpl - Felice Maurizio D'Ettore, nasce sulla scorta del precedente accordo tra il Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro e il ministero della Giustizia, finalizzata alla promozione del lavoro e della formazione in carcere, anche come strumento di riduzione della recidiva. La collaborazione, in particolare, fa riferimento all'istituzione presso il Cnel di un segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa, in grado di interagire con tutte le parti sociali - datoriali, sindacali e del terzo settore - mettendo a sistema le relative reti organizzative di prossimità capillarmente ramificate sull'intero territorio nazionale. (segue) (Com)