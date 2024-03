Carceri: accordo Cnel-Gnpl per reinserimento sociolavorativo detenuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo – prosegue la nota - riguarderà anche l'ambito specifico dei cittadini stranieri in regime di detenzione, nel quadro delle attività svolte dall'Organismo nazionale di coordinamento delle politiche di integrazione degli stranieri (Onc), istituito presso il Cnel. Potranno, inoltre, essere ricompresi ulteriori campi d'intervento di comune interesse e rientranti nelle rispettive competenze, con l'obiettivo di aumentare la capacità di riabilitazione, formazione e aiuto al reinserimento sociale del sistema carcerario e dell'esecuzione della pena. "Aggiungiamo oggi - ha dichiarato Renato Brunetta - un importante tassello al progetto lavoro e formazione in carcere, che stiamo portando avanti con il ministero della Giustizia. L'intesa con il Garante è un'ulteriore leva per un'iniziativa dal grande valore sociale dove vincono tutti". "È per noi di grande importanza - ha sottolineato il presidente Felice Maurizio D'Ettore - che un organo di rilevanza costituzionale come è il Cnel sia al nostro fianco, in questo campo. È indice della forza democratica del Paese". (Com)