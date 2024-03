Rai: Cdm approva nuovo contratto nazionale di servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, ha deliberato l’approvazione del contratto nazionale di servizio tra il ministero e la Rai - Radiotelevisione italiana Spa, per il periodo 2023 -2028. L’approvazione - informa la nota di palazzo al termine del Cdm - fa seguito alla delibera con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AgCom) ha approvato le linee-guida per il quinquennio 2023–2028. Sulla base di queste, il ministero delle Imprese e del made in Italy ha predisposto lo schema di contratto, che ha ricevuto il parere favorevole, con alcune condizioni, della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il nuovo contratto contiene, tra l’altro, una regolamentazione specifica in materia di "inclusione sociale e culturale", con obiettivi tesi allo sviluppo dei servizi e delle trasmissioni nel linguaggio dei segni (Lis) e alla promozione e realizzazione, anche con nuovi format, della cultura della sussidiarietà e del terzo settore.(Com)