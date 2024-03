Sport: Pizzighini (M5S), bene che Regione Lombardia abbia incrementato risorse Dote

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A seguito delle nostre ripetute sollecitazioni in VII Commissione e degli emendamenti che avevamo presentato in sede di approvazione del Bilancio Preventivo, la Giunta di Regione Lombardia ha cambiato idea e ha accettato di incrementare le risorse destinate alla Dote Sport 2023-2024". Così in una Consigliera regionale, Paola Pizzighini del Movimento Cinque Stelle, al termine dell'odierna seduta della VII commissione - Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione. (segue) (Com)