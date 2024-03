Sport: Pizzighini (M5S), bene che Regione Lombardia abbia incrementato risorse Dote (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un grande risultato, se consideriamo che verranno messi a disposizione dei ragazzi 1,5 milioni di euro aggiuntivi. Come avevamo osservato in VII Commissione qualche mese fa, i 2 milioni di euro previsti originariamente non erano sufficienti a soddisfare l'elevato numero di domande presentate e tantissimi ragazzi l'anno scorso avevano dovuto rinunciare al contributo", aggiunge. "Siamo soddisfatti, si tratta di contributi economici preziosi che andranno a beneficio dei ragazzi lombardi per sostenere i corsi di iscrizione alle pratiche sportive", conclude.Milano, 20 marzo 2024 (Com)