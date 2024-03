Francia-Angola: Macron al telefono con Lourenco, focus su mediazione nel Congo-Kinshasa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo dell'Angola, Joao Lourenco. Lo riferisce in una nota la presidenza francese, precisando che il colloquio cade un anno dopo la visita di Macron a Luanda e che i due capi di Stato hanno accolto con favore "la dinamica delle relazioni bilaterali" e si sono impegnati a portare avanti la loro tabella di marcia su agricoltura, infrastrutture e spazio, nonché a sviluppare nuovi partenariati. Macron "si è rallegrato per l'impegno del presidente angolano" in relazione alla situazione nella Repubblica democratica del Congo (Rdc) orientale, prosegue l'Eliseo facendo riferimento in particolare alle recenti iniziative diplomatiche di Lourenco, e "ha ribadito il suo pieno appoggio a questi processi di mediazione regionale per trovare una soluzione negoziata al conflitto", sottolineando di averlo ricordato sia al presidente del Ruanda, Paul Kagame, che a quello dell'Rdc Félix Tshisekedi. (Frp)