Lazio: Rotondi (Fd'I), una nuova carta "Tutto Treno" con agevolazioni rapportate a tre livelli di necessità

- Una operazione "decisamente equa e produttiva quella della ridefinizione della Carta Tutto Treno, che partirà nei prossimi giorni, su proposta dell'assessore Ghera. La nuova versione della tessera, prevede agevolazioni diverse rapportate a tre livelli di Isee: da zero a 25mila euro, da 25mila a 35mila, da 35mila in poi, e consente di ridistribuire questa facilitazione ad una platea di utenti più estesa". Così in un comunicato Marika Rotondi consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia. È questo "un altro importante intervento della Amministrazione Rocca per agevolare persone che hanno redditi minori e difficoltà economiche e per ridurre le spese di trasporto dei pendolari. Da rilevare inoltre che la precedente formula di questo abbonamento integrativo erogava lo stesso contributo regionale a tutti i fruitori, con costi che andavano ad esaurire quasi completamente le risorse regionali per le agevolazioni tariffarie. Grazie a questa ridefinizione maggiori fondi potranno essere rimpiegati per altre forme di riduzioni dei titoli di viaggio". (Com)