Governo: Cdm impugna legge regionale Abruzzo su stabilità 2024

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato cinque leggi regionali e ha quindi deliberato di impugnare la legge della regione Abruzzo n. 4 del 25/01/2024, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024- 2026 della regione Abruzzo (legge di Stabilità regionale 2024)", in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di governo del territorio, violano l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Lo rende noto palazzo Chigi al termine del Cdm. Il Consiglio dei ministri, inoltre, ha deliberato di non impugnare: la legge della regione Abruzzo n. 5 del 26/01/2024 “Bilancio di previsione finanziario 2024-2026”; la legge della regione Calabria n.4 del 02/02/2024 “Modifiche e integrazioni della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (norme in materia di usi civici)”; la legge della regione Veneto n.1 del 02/02/2024 “Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" in materia di agenti accertatori”; la legge della regione Veneto n.2 del 02/02/2024 “Variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Arsiero e di Laghi della Provincia di Vicenza”.(Com)