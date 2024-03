Verona: presentata la sesta edizione della "Carta etica dello sport Veneto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata presentata oggi, allo stadio Bentegodi di Verona, la sesta edizione della "Carta etica dello sport Veneto" a cura della regione in collaborazione con il comitato regionale Veneto dell'Unione nazionale delle Pro loco d'Italia, l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, il comitato regionale Veneto del comitato olimpico nazionale italiano e il comitato regionale Veneto del comitato italiano paralimpico. "La Carta etica dello sport Veneto – ha dichiarato Cristiano Corazzari, assessore regionale allo Sport -, si disegna e si racconta attraverso i giovani nel 2024, anno in cui al Veneto è stato riconosciuto il titolo di regione europea dello Sport, verso Milano - Cortina 2026. E l'etica è stata un punto strategico nel dossier di candidatura, sul quale la commissione di Aces Europa, nell'assegnazione del titolo, si è soffermata molto, nell'obiettivo di comprendere il modello veneto. Il rispetto degli altri, dello spirito di squadra e del senso di solidarietà, come il rifiuto di ogni forma di discriminazione, la lealtà e l'onestà, sono fondamentali per l'attività sportiva. È questo il primo insegnamento dello sport ed è ciò che desideriamo trasmettere alle nuove generazioni anche con questa sesta edizione del progetto Carta etica dello sport Veneto che vedrà come testimonial d'eccezione team di serie A Hellas Verona football club e women hellas Verona". "E' un progetto che si è arricchito di anno in anno grazie alla grande partecipazione dei giovani veneti e al coinvolgimento di testimonial d'eccezione - ha sottolineato Corazzari -. Tanti sono i nomi noti che in queste sei edizioni si sono fatti interpreti dei valori della Carta etica non solo nelle loro discipline agonistiche ma, soprattutto, nei fumetti e video realizzati dai ragazzi partecipanti al concorso: Federica Pellegrini, l'Imoco volley, il Rugby Rovigo, il Venezia calcio Fc, i nuotatori olimpionici Thomas Ceccon e Manuel Frigo". "Per il 2024 viviamo questa emozionante avventura insieme al team Hellas Verona Fc (team di serie A) e Women Hellas Verona. Ringrazio questa società per aver accettato di essere i nuovi testimonial. Rinnovo l'invito ad aderire alla Carta etica dello sport Veneto", ha concluso. (Rev)