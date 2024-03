Albania: premier Rama, contatto fisico con giornalista è stato “gesto innocente”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro albanese Edi Rama ha definito il contatto fisico avuto ieri in una conferenza stampa con una giornalista un “gesto innocente”. Etichettarlo come una “aggressione” o una “intimidazione” è falso e “mostra mancanza di rispetto per le vere vittime di aggressione e intimidazione nel mondo del giornalismo oggi”, ha affermato il capo del governo di Tirana. Rama ha parlato di una “interpretazione fuorviante di un video” a cui si dà maggior peso che “alla testimonianza di numerosi giornalisti, prevalentemente donne, che hanno visto il presunto attacco ma non sono state interrogate a riguarda”. “Il sensazionalismo ha la precedenza sull’accuratezza”, ha scritto Rama in un messaggio su X. Rama è stato accusato di aver intimidito fisicamente una giornalista che gli aveva chiesto informazioni su un progetto di investimento legato al genero di Donald Trump, Jared Kushner. Il premier sembra aver toccato in faccia la giornalista Ambrozia Meta, che gli stava facendo una domanda, prima di allontanarsi. Il capo del governo albanese ha già rifiutato di scusarsi. (Alt)