Lazio: Fd'I, ad un anno di amministrazione i fatti smentiscono propaganda del Pd

- I consiglieri del Partito democratico che siedono in Consiglio regionale del Lazio "si ostinano a negare i risultati positivi del buon governo che il presidente Rocca e la sua Giunta hanno realizzato in un anno e che sono sotto gli occhi di tutti". Così in una nota i consiglieri di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio. Purtroppo "per loro i fatti smentiscono la propaganda. Sono gli stessi consiglieri - si legge - che descrivono da mesi un Consiglio regionale paralizzato, che a loro dire non produrrebbe nulla, salvo poi accusarci di partorire provvedimenti definiti ideologici come il Fattore famiglia di cui siamo fieri e che permetterà di aiutare tante famiglie della nostra regione; o cercando in tutti i modi di attestarsi il merito di un confronto continuo e costante che l'amministrazione Rocca ha sempre prediletto con le parti sociali per ciò che ha riguardato la riduzione della pressione fiscale, punto centrale ed essenziale del nostro programma". (segue) (Com)