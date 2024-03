Lazio: Fd'I, ad un anno di amministrazione i fatti smentiscono propaganda del Pd (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Così come continua "la disinformazione in materia sanitaria - si legge - con il chiaro intento di denigrare una seria programmazione fatta di investimenti strutturali, miglioramento della qualità delle prestazioni e valorizzazione delle professionalità, con una rinnovata attenzione ai territori e un dialogo proficuo con le realtà locali. E' finita l'epoca di governatori e assessori fantasma arroccati nei propri uffici e bravi a sfuggire al confronto, disertando le aule del Consiglio regionale e delle commissioni, dove invece è costante la presenza del presidente Rocca e dei suoi assessori. Ai colleghi del Pd possiamo soltanto augurare di aprire gli occhi e di rendersi finalmente conto di come la realtà abbia ormai di gran lunga superato la loro ideologia". (Com)