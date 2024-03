Governo: Urso, con modifiche Codice comunicazioni elettroniche finalmente Italia recupera ritardi decennali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Finalmente l'Italia si muove nella direzione europea, recuperando ritardi decennali. Le misure approvate oggi dal Cdm, che semplificano le attività per le opere infrastrutturali di rete e che danno seguito alla previsione dell’innalzamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, rappresentano una svolta importante per lo sviluppo del Paese: sarà infatti migliorata la connettività sul territorio, garantendo una qualità di servizi superiore per i cittadini, consentendo inoltre alle imprese di diventare più competitive. L'avevamo detto e l'abbiamo fatto. Questo è il governo del fare". Lo dichiara il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso in merito all'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, delle disposizioni correttive che aggiornano il dlgs recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. (Rin)