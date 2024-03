Camera: Casasco, proposta per indagine conoscitiva su sicurezza e dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'odierna audizione del presidente Paolo Savini e dell'amministratore delegato di Sogei Cristiano Cannarsa la Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria ha acquisito informazioni in merito ai sistemi di sicurezza e di conservazione dei dati gestiti dall'anagrafe tributaria. In particolare, la Commissione intende approfondire nel dettaglio la valutazione delle procedure di sicurezza per l'accesso e l'uso legittimo dei dati nel rispetto delle norme in materia di privacy. Nelle prossime settimane il presidente Maurizio Casasco, come già preannunciato, proporrà alla Commissione, nell'ambito delle specifiche competenze ad essa attribuite dalla legge e previa autorizzazione dei Presidenti di Camera e Senato, un'indagine conoscitiva sul tema, nell'ambito della quale saranno auditi i rappresentanti dei soggetti istituzionali, pubblici e privati interessati. (Com)