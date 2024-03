Sanità: De Luca, rischio caos per prestazioni ambulatoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allarme del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali. “Il governo ha deciso l'entrata in vigore dal primo aprile di un nuovo elenco di prestazioni per aggiornare il quadro dei Lea (livelli essenziali assistenza) fermo da anni. Questo nuovo elenco prevede anche prestazioni aggiuntive importanti. Ma lo stesso governo non ha trovato la copertura finanziaria necessaria per garantire che queste prestazioni siano effettivamente erogate”, ha denunciato De Luca in una nota stampa. “Il rischio concreto - ha aggiunto - è o un abbassamento grave della qualità delle prestazioni, o la messa in crisi di moltissimi laboratori e strutture ambulatoriali non in grado di reggere le nuove tariffe ipotizzate”. “È indispensabile, a questo punto, che ministero della Salute e ministero dell'Economia trovino immediatamente le coperture finanziarie per evitare che da aprile si determini una situazione di caos e di ingestibilità delle prestazioni ambulatoriali”, ha concluso.(Ren)