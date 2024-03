I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sociale: Meloni, con iniziativa “DesTEENazione” realizzeremo 60 comunità per adolescenti in tutto il Paese - Questa iniziativa “ci consentirà di realizzare 60 comunità per adolescenti su tutto il territorio nazionale: 60 spazi multifunzionali innovativi, comunità strutturate e reali luoghi d’incontro, dove i ragazzi potranno incontrarsi, fare rete, esprimere sé stessi e coltivare i propri talenti, dalla musica allo sport, e confrontarsi, se ne hanno bisogno, con educatori, psicologi e pedagogisti”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel messaggio di saluto in occasione dell’evento “DesTEENazione-Desideri in azione”. “È un progetto estremamente significativo, e ringrazio il viceministro Bellucci che lo sta coordinando e che ha individuato le risorse necessarie per renderlo concreto: 250 milioni di euro del Programma nazionale inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (Fse+ e Fesr), finanziato dalla Commissione europea. Ringrazio, ancora una volta, i tanti giovani presenti oggi. A voi, ragazzi e ragazze, dico che siete il nostro futuro: siate artefici della vostra vita, siate creativi, sognatori, liberi. Questo Governo crede in voi! Iniziative come quella di oggi sono una testimonianza concreta dell'ascolto, delle attenzioni e delle risposte che siamo pronti a darvi”, ha aggiunto. (segue) (Rin)