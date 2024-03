I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imprese: in aumento del 7,4 per cento le reti di aziende - Crescono le reti d’impresa in Italia nel 2023: oltre 47 mila imprese distribuite su tutto il territorio nazionale (+4,8 per cento rispetto all’anno precedente) per quasi 9 mila contratti di rete (+7,4 per cento rispetto al 2022) in numerosi settori e filiere, con prevalenza dell’agroalimentare, delle costruzioni e del commercio. È quanto emerge dal V Rapporto dell’Osservatorio Nazionale sulle Reti d’Impresa, a cura di InfoCamere, RetImpresa e Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari Venezia, presentato oggi presso la storica sede dell’Università di Padova a Palazzo del Bo. Dall’indagine il contratto di rete si conferma strumento particolarmente utile alle aziende di piccole dimensioni (il 75 per cento delle imprese in rete ha meno di 10 dipendenti) per aumentare il potere contrattuale (35 per cento), condividere spese per acquisti/forniture/tecnologie (24 per cento) e partecipare a bandi e appalti (24 per cento). Uno dei principali vantaggi competitivi del contratto di rete è la possibilità, per le aziende aderenti, di beneficiare dei vantaggi della grande impresa pur non perdendo l’identità, l’autonomia e la flessibilità tipica delle Pmi. Il Rapporto 2023, analizza l’universo dei contratti di rete in Italia attraverso i dati del Registro Imprese delle Camere di Commercio, e i dati della survey condotta dall’Osservatorio su un campione rappresentativo di reti attive. Rispetto al 2022, si rafforzano le micro-reti, composte da 2-3 imprese (oltre il 52 per cento del totale) e, in generale, le reti partecipate da meno di 10 imprese (quasi l’87 per cento). Nel tempo, i contratti di rete - oltre a coinvolgere più imprese, anche di ambiti emergenti come quello delle società benefit - sono diventati più coesi e radicati territorialmente, contribuendo alla sostenibilità delle filiere strategiche. L’Osservatorio 2023 ne analizza anche la resilienza, misurando la capacità di prevedere, gestire e reagire alle crisi. (segue) (Rin)