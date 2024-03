I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Pichetto, a breve decreto per incentivi a grandi impianti termica rinnovabile - “A breve sarà avviata una consultazione pubblica sulla revisione del Conto termico, che includerà requisiti aggiornati per le tecnologie a bioenergie. A ciò affiancheremo la predisposizione del decreto per la definizione di incentivi ad asta per grandi impianti di produzione di energia termica rinnovabile, e stiamo lavorando sulla riforma delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici”. Lo ha annunciato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso dell’audizione davanti alla commissione Attività produttive della Camera sulla situazione energetica del Paese alla luce dei recenti sviluppi dello scenario geopolitico internazionale. (segue) (Rin)