I fatti del giorno - Italia (4)

- Legge Bilancio: Giorgetti, prorogato a giugno accordo transitorio con Usa su imposta servizi digitali - Nel 2024 l’Italia ha convenuto di prorogare l’accordo transitorio con gli Stati Uniti sull’imposta sui servizi digitali fino al 30 giugno e “stiamo lavorano per definire le questioni aperte e per raggiungere un accordo complessivo sul primo pilastro”. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, rispondendo a un’interrogazione sulla cosiddetta web tax. Si tratta di una “concertazione che appare problematica a causa delle dinamiche elettorali di grandi Paesi”, ha spiegato il ministro. “Ove non si dovesse venire a un accordo multilaterale, il governo valuterà come modificare l’imposta tenendo conto del quadro dei rapporti internazionali”, ha concluso. (segue) (Rin)