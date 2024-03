I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ilaria Alpi: L. Fontana, troppi i tasselli mancanti perché sia fatta giustizia - "A distanza di trent’anni sono ancora troppi i tasselli mancanti perché sia fatta giustizia su un caso che ha sconvolto e addolorato il Paese intero". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della commemorazione, nell'Aula della Camera, per il trentesimo anniversario della morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. "Questa ricorrenza ci offre l’opportunità per richiamare l’attenzione su un tema, quello della protezione di chi, ogni giorno, rischia la propria vita per garantire a noi tutti un’informazione piena, libera e indipendente - ha aggiunto la terza carica dello Stato -. Ancora oggi, infatti, in molte parti del mondo, i giornalisti continuano a subire intimidazioni, aggressioni e censure. È dunque necessario mantenere sempre vivo il ricordo di quanti, come Ilaria e Miran, hanno pagato con la vita il loro impegno in difesa del diritto alla verità, alla conoscenza e all’informazione". (Rin)