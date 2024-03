I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: al via le Giornate della francofonia 2024 - La serata inaugurale dell’iniziativa “Giornate della francofonia 2024” in Tunisia si è svolta alla presenza degli ambasciatori francofoni nel Paese presso la Cité des Sciences di Tunisi. Lo rende noto un comunicato stampa diramato dall'Organizzazione internazionale della francofonia (Oif), la cui rappresentanza per il Nord Africa ha organizzato l’evento di ieri insieme all'ambasciata di Canada in Tunisia. Durante la serata sono state presentate le principali attività previste in Tunisia nelle prossime settimane per “evidenziare la diversità, la ricchezza e la vitalità della francofonia”. Quest’anno le iniziative non si concentreranno soltanto nel mese di marzo, ma si estenderanno per un periodo più lungo, in vista del prossimo vertice della francofonia che si svolgerà a Villers-Cotterets, in Francia, il 4 e 5 ottobre prossimi sotto il titolo "Creare, innovare, intraprendere in francese". A Tunisi avranno luogo diverse iniziative volte a promuovere la francofonia, come il Festival internazionale di poesia di Sidi Bou Said a Ennejma Ezzahra, il premio Goncourt per gli studenti delle scuole superiori della Tunisia, e diversi incontri del forum culturale "La Fabrique des Arts" (Aft). Il festival dell'umorismo francofono "Normal Enti?" (Sei normale?) si terrà dal 4 al 7 giugno, sempre in collaborazione con il festival svizzero della commedia di Montreux, per mettere in risalto i comici tunisini e scoprire talenti internazionali. Oltre che nella capitale, le Giornate della francofonia in Tunisia 2024 proporranno eventi anche a Sfax, in particolare con l'ottava edizione della Primavera del fumetto, e a Kairouan, con le Olimpiadi della cultura. (segue) (Res)