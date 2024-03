I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: ministro Economia di Tripoli, svalutazione dinaro porterà rincari del 30 per cento - La decisione del presidente della Camera dei rappresentanti della Libia, Aguila Saleh, di approvare una commissione del 27 per cento sulla vendita di valuta estera porterà ad un aumento dei prezzi di circa il 30 per cento. Lo ha affermato il ministro dell’Economia e del commercio del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia con sede a Tripoli, Muhammad al Hawaij, in un’intervista a “Cnn Al Eqtisadiah”, canale in arabo dedicato ai temi economici della nota emittente statunitense. "Questa decisione è inappropriata e infondata. Potrebbe affamare i cittadini libici e creare una crisi economica all’interno del Paese”, ha detto Al Hawaij: "Il ministero dell'Economia è contrario a questa decisione, perché non è arrivata al momento giusto, nel modo giusto e al prezzo giusto. La Banca centrale ha già fatto questo esperimento in passato e ha fallito”, ha aggiunto Al Hawaij. (segue) (Res)