I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Libia: incontro a sorpresa tra inviato Onu Bathily e premier governo parallelo a Bengasi - Possibile svolta nella crisi politica in Libia. Osama Hammad, primo ministro del cosiddetto Governo di stabilità nazionale (Gsn), l’esecutivo designato della Camera dei rappresentanti dell’est ma non riconosciuto dalla comunità internazionale, ha ricevuto quest’oggi a Bengasi, il capoluogo della Cirenaica, l’inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily. Lo conferma una breve dichiarazione rilasciata dall’esecutivo libico sostenuto dal generale Khalifa Haftar, comandante in capo dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Enl), senza fornire maggiori dettagli in merito. Si tratta del primo incontro in assoluto tra Hammad, insediatosi a maggio 2023 al posto del dimissionario Fathi Bashagha, e il funzionario senegalese delle Nazioni Unite, che ha assunto la guida della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) nel settembre del 2022. Peraltro, lo scorso 18 febbraio l'esecutivo libico “orientale” aveva definito Bathily come "persona non grata in tutte le città e regioni amministrative controllate dal governo libico". (segue) (Res)