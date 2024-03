I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele: calo del 61 per cento di prenotazioni voli in primi due mesi 2024 causa guerra Gaza - Le prenotazioni di voli verso Israele hanno registrato un crollo del 61 per cento su base annua tra il primo gennaio e il 6 marzo 2024, a causa della situazione nella Striscia di Gaza. Lo si apprende da un rapporto della società spagnola di analisi di dati di viaggio ForwardKeys, citati dal quotidiano emiratino "The National", secondo cui le operazioni militari israeliane avviate a Gaza a seguito dell'attacco del 7 ottobre 2023 del movimento islamista palestinese Hamas contro lo Stato ebraico hanno causato un calo del 6 per cento delle prenotazioni di viaggi per la regione di Medio Oriente e Nord Africa. Nonostante le compagnie aeree, gli aeroporti e gli hotel si stiano preparando per sfruttare il nuovo boom turistico a seguito della pandemia da Covid-19, la domanda di viaggi verso alcuni Paesi della regione è calata. In particolare, "Israele è stato il più colpito in termini di viaggi in entrata, con un forte calo dei biglietti in entrata emessi subito dopo l'inizio del conflitto" a Gaza, ha dichiarato a "The National" Olivier Ponti, direttore dell'intelligence e del marketing di ForwardKeys. (segue) (Res)