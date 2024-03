© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: Netanyahu, avvio operazione di terra a Rafah "richiederà un po' di tempo" - L'avvio dell'operazione di terra delle Forze di difesa d'Israele (Idf) a Rafah, la città più a sud della Striscia di Gaza, "richiederà un po' di tempo". Lo ha detto oggi il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in una dichiarazione video, due giorni dopo aver avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che si è detto totalmente contrario al lancio dell'operazione. Nella dichiarazione, Netanyahu ha aggiunto che "approverà presto il piano di evacuazione della popolazione civile dalla zona di guerra", aggiungendo di apprezzare il sostegno di Biden. "Mentre ci prepariamo a entrare a Rafah, cosa che richiederà un po' di tempo, continuiamo a operare con tutte le nostre forze", ha detto il premier, aggiungendo: "Continuiamo a operare a Khan Yunis (nel sud della Striscia), nelle aree centrali, per l'eliminazione e la cattura di alti funzionari di Hamas, come abbiamo fatto in questi ultimi giorni nell'ospedale Al Shifa, eliminando al contempo centinaia di terroristi". "Come vi ho promesso più volte, siamo determinati a raggiungere la vittoria assoluta, e la raggiungeremo", ha concluso Netanyahu. (segue) (Res)