I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Libano: ministro Agricoltura, Israele ha cancellato un'intera area nel sud - Il ministro libanese uscente dell'Agricoltura, Abbas Hajj Hassan, ha affermato che "Israele ha cancellato un'intera area" con i suoi attacchi nel sud del Libano, che "non si sono limitati alla perdita di vite umane, ma hanno anche causato ingenti danni al settore agricolo". Parlando al quotidiano kuwaitiano "Al Anbaa", il ministro ha dichiarato che "più di 6 mila ettari di terreni agricoli sono stati direttamente colpiti, 2 mila dei quali sono stati completamente distrutti", sottolineando che "sono stati distrutti 60 mila ulivi, alcuni dei quali erano secolari" e che "vaste aree agricole sono state completamente distrutte". Secondo Hajj Hassan, "non appena la guerra di aggressione israeliana finirà, saranno valutati i danni all'agricoltura, all'industria e agli edifici". "Tuttavia, qualsiasi risarcimento non è sufficiente quando si tratta di colture agricole e alberi perenni", ha affermato. (segue) (Res)