- Siria: seconda riunione Comitato di collegamento Lega araba si terrà a Baghdad - La seconda riunione del Comitato di collegamento della Lega araba sulla Siria si terrà il prossimo 8 maggio a Baghdad, in Iraq. Lo ha reso noto un comunicato emesso al termine dell’incontro tenutosi a Riad, in Arabia Saudita, tra il ministro degli Esteri del Regno, Faisal bin Farhan, e l’omologo siriano, Faisal Miqdad. L’iniziativa costituirà un “passo avanti” sulla strada della "normalizzazione delle relazioni tra la Siria e gli altri paesi arabi", secondo quanto rivelato da fonti diplomatiche al quotidiano siriano filo-governativo “Al Watan”. Durante l’incontro con l’omologo saudita a Riad, Miqdad ha evidenziato gli sforzi del Paese per “rafforzare la cooperazione araba per affrontare le sfide della regione", secondo le stesse fonti. In precedenza, a margine della riunione della sessione ordinaria del Consiglio della Lega araba a livello ministeriale del 5 marzo, il ministro degli Esteri dell’Iraq, Fouad Hussein, aveva sottolineato la necessità di "tenere una riunione del Comitato di collegamento della Lega araba per la Siria nel prossimo futuro", esprimendo "la disponibilità di Baghdad a ospitare questa iniziativa". Il Comitato di collegamento comprende Siria, Giordania, Arabia Saudita, Iraq, Libano ed Egitto, oltre al segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit. La sua formazione è stata annunciata il 7 maggio 2023, in seguito alla decisione di reintegrare la Siria nella Lega araba dopo 12 anni di sospensione causata dalla repressione delle proteste anti-governative del 2011 e lo scoppio della guerra civile. (segue) (Res)