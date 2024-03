I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lazio: primo anno Rocca, tra priorità interventi su attese sanità e ricostruzione post sisma - L'abbattimento dei tempi delle liste d'attesa nella sanità, il rilancio economico, l'attenzione per le fragilità e la ricostruzione di Amatrice. E' il primo anno di governo del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha visto la sua giunta impegnata dall'insediamento del 12 marzo del 2023, su più fronti. Per l'occasione, Rocca ha organizzato un tour itinerante in tutte le province del Lazio, a partire da un primo incontro che si è tenuto proprio oggi presso la sede della giunta regionale a Roma, per tracciare un bilancio su quanto realizzato nei primi 12 mesi di governo e sui progetti futuri. I tre risultati principali di questo anno di governo, secondo il presidente, sono "sicuramente l'attenzione sul sisma, una accelerazione di cui vado orgoglioso. Poi la nuova rete ospedaliera che entro 18 mesi porterà al 3 per mille reale i posti letto su tutto il territorio regionale - ha detto Rocca -. Infine c'è il lavoro enorme, purtroppo non 'vendibile', che c'è stato dietro all'inserimento che stiamo facendo in questi giorni dei 4 milioni di prestazioni da privato che prima nessuno aveva mai osato fare e sono sicuro che avra un impatto importante sulle nostre liste d'attesa. Dodici mesi di azioni concrete per la nostra Regione", ha sottolineato il presidente. La giunta Rocca si è riunita 63 volte: 52 nel 2023 e 11 nel 2024 (fino al 12 marzo), più di una volta a settimana, dando il via libera a 1.079 delibere – fra cui 25 proposte di legge, 23 regolamenti, 11 proposte di deliberazioni consiliari – oltre a 13 atti di indirizzo e a 8 memorie. La sanità è al centro delle priorità, con interventi volti ad abbattere le liste d'attesa con la riforma del Recup, a potenziare l'offerta sul territorio e a ridurre i tempi di visita nei pronto soccorso, grazie ai 350 posti letto acquistati dalle strutture private accreditate nei primi mesi di governo, fino ai 124 posti letto a disposizione dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina e ai 178 posti letto a seguito dell'incendio divampato al San Giovanni Evangelista di Tivoli. Rocca ha tenuto a ribadire che la sua amministrazione, ha stanziato e ha programmato risorse significative "che attendevano di essere finalizzate da anni", con lo scopo di garantire un servizio sanitario efficiente e accessibile, partendo da 1,2 miliardi di euro dell'edilizia sanitaria (dall'adeguamento sismico all'antincendio di Asl e ospedali, rispettivamente per 335 milioni e 375 milioni di euro, oltre all'acquisto di nuovi macchinari) ai 209,5 milioni di euro stanziati per le assunzioni del personale sanitario con 4289 autorizzazioni, insieme con i 155 milioni di euro per potenziare le strutture sanitarie in vista del Giubileo 2025. Prevista anche la costruzione di cinque nuovi ospedali (Latina, Golfo, Rieti, Nuovo ospedale tiburtino e Acquapendente) per 879 milioni di euro, oltre alle ulteriori risorse per il nuovo Policlinico Umberto I, le cui progettualità sono in corso. (segue) (Rer)