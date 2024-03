I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rifiuti: Gualtieri a sindaci area termovalorizzatore, "evitare narrazioni tossiche" - "Evitare le narrazioni tossiche" attorno alla costruzione del termovalorizzatore di Roma. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in replica ai rilievi sollevati dai sindaci dei Comuni confinanti con l'area di Santa Palomba, su cui sarà realizzato il termovalorizzatore, nel corso dell'incontro in Campidoglio, secondo quanto apprende "Agenzia Nova". "Mi spiace che si costruisca una narrativa tossica, perché poi questi concetti si sedimentano e hanno delle conseguenze sui territori. Ognuno fa quel che vuole, ma lo dico come forma di consiglio. A me non va che si pensi che non si può più coltivare o fare il vino ad Ardea o a Velletri, oppure che non si possa andare in vacanza in un agriturismo ai Castelli romani, perché lì a venti chilometri c'è il termovalorizzatore. In tutta Italia e in tutta Europa nelle vicinanze dei termovalorizzatori si coltiva e si va in vacanza - ha sottolineato Gualtieri -. Il termovalorizzatore che realizzeremo a Roma è una tecnologia avanzata e che non è inquinante, ci sono tante cose che creano più problemi di inquinamento, penso all'aeroporto di Ciampino ad esempio. Secondo me non è una cosa utile (la narrazione negativa, ndr) lo dico dal vostro punto di vista". L'incontro è iniziato poco dopo le 13 e hanno partecipao i sindaci di diversi Comuni dei Castelli Romani, e non, limitrofi all'area di Santa Palomba, dove sorgerà il termovalorizzatore. Il terreno cade nel Municipio Roma IX ma confina con diverse province. All'incontro, secondo quanto hanno riferito alcuni accompagnatori dei sindaci e dei comitati in attesa in piazza del Campidoglio, hanno preso parte i sindaci di Nemi, Ariccia, Albano Laziale, Castel Gandolfo, Frascati, Velletri, Ardea, Pomezia, Genzano, e Marco Alteri della Rete Tutela Roma Sud. L'incontro si è aperto con una relazione del sindaco Gualtieri sui vantaggi inerenti alla realizzazione del termovalorizzatore. (segue) (Rer)