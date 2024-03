I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commercio: assessora Roma, firmata convenzione con mercati riuniti - E' stata firmata oggi la prima convenzione, secondo il nuovo schema, per la gestione dei mercati costituiti in Ags. "Un passo significativo per lo sviluppo dei nostri mercati" così in una nota Monica Lucarelli, Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale a margine della firma del Presidente della Ags del mercato San Silverio. "La firma di oggi rappresenta un passo importante di un percorso inclusivo e collaborativo che ha coinvolto le associazioni di categoria e i presidenti delle Associazioni di gestione dei servizi (Ags) dei mercati. L'obiettivo era creare un nuovo accordo che superasse le criticità passate e valorizzasse i mercati come luoghi di aggregazione e inclusione sociale" continua Lucarelli. I mercati svolgono una funzione "sociale vitale che va sostenuta. Sono punti di coesione e aggregazione sociale, specialmente nelle nostre periferie. Per questo motivo, abbiamo creato un sistema che riconosca il valore degli operatori e permetta loro di migliorare i servizi, stabilendo, nel contempo, regole chiare e intensificando le azioni di controllo da parte di Roma Capitale" sottolinea Lucarelli. "Era necessario mettere ordine in un sistema che era stato trascurato per troppo tempo, ed era altrettanto importante riconoscere il ruolo fondamentale svolto quotidianamente dagli operatori dei nostri mercati. Roma Capitale deve garantire la qualità del servizio e valorizzare coloro che sono punti di riferimento per chi vive la nostra città" conclude Lucarelli. (Rer)