- Vietnam: violazione regole del Partito comunista, si dimette presidente Vo Van Thuong - Il presidente del Vietnam, Vo Van Thuong, ha rassegnato le dimissioni e il Comitato centrale del Partito comunista (Pcv) le ha accettate. Lo riferisce il portale del governo vietnamita. Il Comitato ha preso la decisione in una riunione straordinaria tenutasi oggi. Vo uscirà anche dallo stesso Comitato e dall’Ufficio politico e lascerà la presidenza del Consiglio per la difesa e la sicurezza nazionale. Vo ha “violato le regole del Partito” e le sue violazioni hanno influito negativamente sulla reputazione del Partito e dello Stato, perciò si è dimesso, “consapevole delle sue responsabilità davanti al Partito, allo Stato e al popolo”, e il Comitato ha accettato che si dimettesse, si legge in un comunicato diffuso al termine della riunione straordinaria. Vo era stato eletto presidente il 2 marzo 2023 dall’Assemblea nazionale, il parlamento unicamerale. Nato nel 1970, ha iniziato la sua carriera nella divisione giovanile del partito e ha fatto parte del Comitato di Ho Chi Minh City e del Comitato provinciale di Quang Ngai. Entrato nel Comitato centrale come membro supplente nel 2006, ha poi svolto una serie di incarichi, fino a diventare membro permanente del segretariato del Comitato nel 2021, nello stesso anno in cui è divenuto membro permanente anche del Politburo. (segue) (Res)