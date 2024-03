© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Australia-Cina: ministro Esteri Wang ad Albanese, necessario andare oltre divergenze - Cina e Australia "dovrebbero gestire e andare oltre le divergenze sulla base del rispetto reciproco, nonché promuovere congiuntamente la costruzione di un partenariato strategico globale più maturo, stabile e proficuo". Lo ha detto il ministro degli Esteri di Pechino, Wang Yi, al termine dell'incontro avuto oggi a Canberra con il primo ministro australiano, Anthony Albanese. Wang, riporta l'agenzia di stampa "China News Service", ha fatto il punto sullo stato della cooperazione bilaterale, affermando che gli ostacoli e le questioni pendenti tra i due Paesi "vengono adeguatamente risolti" grazie alla "guida strategica dei rispettivi leader". "Ora che le relazioni bilaterali sono tornate sulla strada giusta", Pechino e Canberra dovrebbero "procedere in avanti con fermezza, senza esitazioni né passi indietro, e lavorare assieme per creare un futuro migliore per le relazioni bilaterali", ha evidenziato Wang. Il titolare della diplomazia cinese ha inoltre ribadito la propensione del suo Paese a intensificare ulteriormente gli scambi ad alto livello, rilanciare i meccanismi di dialogo esistenti e approfondire la "cooperazione reciprocamente vantaggiosa" in vari campi. (segue) (Res)