- Hong Kong: Cina, basta a "osservazioni irresponsabili" da Regno Unito su Articolo 23 - Il Regno Unito smetta di muovere "accuse infondate" contro la nuova legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, dal momento che non è qualificato per formulare "osservazioni irresponsabili". Lo afferma l'ambasciata cinese a Londra in una nota, pubblicata dopo l'approvazione dell'Articolo 23 della Legge fondamentale di Hong Kong, la mini-costituzione dell'ex colonia britannica. "Le questioni di Hong Kong sono interne alla Cina", ha replicato la sede diplomatica alle dichiarazioni del ministro degli Esteri David Cameron, secondo cui la legislazione eroderà ulteriormente i diritti e le libertà dei cittadini. La nuova legislazione sulla sicurezza nazionale è stata approvata ieri dal Consiglio legislativo di Hong Kong con 89 voti a favore, cioè all'unanimità dei deputati pro-Cina che siedono in parlamento. Aggiorna o introduce nuove leggi che vietano i reati di tradimento, sabotaggio, sedizione, furto dei segreti di Stato e spionaggio. Inoltre, rafforza il controllo sugli organismi politici stranieri e sulle organizzazioni che operano nella città, attraverso disposizioni che colpiscono le "forze esterne" e mettono al bando le "ingerenze straniere". (segue) (Res)