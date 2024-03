© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indonesia: commissione elettorale conferma vittoria di Prabowo alle elezioni presidenziali - La commissione elettorale dell’Indonesia ha confermato la vittoria del ministro della Difesa, Prabowo Subianto, alle elezioni presidenziali dello scorso 14 febbraio. Secondo i risultati definitivi comunicati oggi, 20 marzo, Prabowo ha conquistato 96 milioni di voti su 164, contro i 41 milioni di voti per l’ex governatore di Giacarta Anies Baswedan e i 27 milioni di voti per l’ex governatore di Giava centrale Ganjar Pranowo. L’insediamento di Prabowo alla presidenza al posto dell’uscente Joko Widodo, detto Jokowi, non avverrà tuttavia prima del prossimo ottobre. (segue) (Res)