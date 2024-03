Lavoro: oggi a Genova la tappa del tour dell'Ugl sulla partecipazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Rivolgo un sentito augurio a nome dell’Ugl all’Agenzia di stampa Nova in occasione del ventesimo anniversario" Paolo Capone

Segretario Generale dell’Ugl

18 ottobre 2021

- Oggi, in piazza della Vittoria a Genova, si è svolta la tappa del tour itinerante per l'Italia promosso dall'Ugl con lo slogan "Lavoro è PartecipAzione", a bordo di un autobus, per promuovere la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. Il tour, che sta attraversando venti regioni, si propone di affrontare il tema della partecipazione declinandolo concretamente nelle singole realtà aziendali, per arrivare alla realizzazione compiuta dell'art. 46 della Costituzione italiana. All'evento è intervenuto Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, per affrontare i temi locali e regionali che riguardano l'occupazione, l'economia e il lavoro. La sicurezza sul lavoro, i bassi salari e la maggiore produttività sono questioni cruciali che richiedono l'attiva partecipazione dei lavoratori. Secondo Capone: "Genova, con il suo porto e il suo forte tessuto produttivo, dal comparto energetico a quello nautico, mostra come in Italia la tradizione e il genio di un territorio possano fare da traino all'economia di un intero Paese". (segue) (Com)