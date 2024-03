Lavoro: oggi a Genova la tappa del tour dell'Ugl sulla partecipazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo i dati di Excelsior rilevati dal sistema delle Camere di commercio - ha aggiunto Capone -, sull'area metropolitana di Genova sono previste oltre 20 mila assunzioni tra febbraio e aprile. Se si estende lo scenario all'intera Liguria il dato sale a oltre 39 mila. Circa nel 30 per cento dei casi, le entrate previste saranno con contratti a tempo indeterminato mentre nel 76 per cento saranno a termine. Uno scenario positivo soprattutto per il settore dei servizi, del turismo, e poi per quello bancario, della chimica e della plastica". "In un contesto di crescita però, come quello che caratterizza la regione Liguria, serve concentrarsi sulla qualità del lavoro e dei contratti offerti. Anche a fronte dei dati raccolti, l'Ugl si batte per correggere il problema dei bassi salari. In questo senso, durante il tour, abbiamo voluto portare all'attenzione di tutti un nuovo paradigma di relazioni industriali che possa superare l'ideologia della lotta di classe per arrivare alla collaborazione tra capitale e lavoro, in linea con il dettato costituzionale". (Com)