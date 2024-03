Milano: dal Comune le nuove linee guida urbanistiche per nuove costruzioni e ristrutturazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano ha introdotto nuove linee guida operative più stringenti per i permessi a costruire, sia per quanto riguarda nuove costruzioni sia per le demolizioni o costruzioni con diverse caratteristiche, che in diversi casi, dovranno essere equiparate a costruzioni nuove, anziché a ristrutturazioni, con quel che ne deriva in termini di servizi. Novità riguardano, dunque, anche la dotazione di servizi, w la “monetizzazione” alternativa alla costruzione dei servizi. La decisione è venuta in relazione ad alcuni procedimenti penali, attualmente in corso di svolgimento, a carico di operatori economici privati e dipendenti comunali, relativi a ipotesi di reati edilizi, anche in concorso con gli operatori privati, e ipotesi di abuso di ufficio con riferimento ad alcuni procedimenti edilizi. “Queste linee guida, applicazione operativa della delibera adottata a febbraio, servono agli uffici per procedere temporaneamente nell’ambito di un quadro di riferimento chiaro - commenta l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi -. Noi restiamo convinti che l’Amministrazione abbia sempre operato in modo corretto, ma data la situazione che si è creata pensiamo di dover assumere questo come atto di grande responsabilità, in considerazione dell’interesse pubblico generale, del nostro personale, degli operatori e delle famiglie che intendono impegnarsi nell’acquisto o affitto di un appartamento. Rimane comunque assolutamente prioritaria e urgente una soluzione rapida del problema da parte degli organi di Giustizia o dello stesso legislatore”. (segue) (Rem)