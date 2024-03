Milano: dal Comune le nuove linee guida urbanistiche per nuove costruzioni e ristrutturazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio, gli interventi edilizi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche che prevedono edifici di altezza superiore a mt. 25 e/o con volumetria superiore a 3 mc/mq dovranno essere sottoposti a piano attuativo. Se si tratta di interventi caratterizzati da elementi di discostamento rispetto alle norme morfologiche previste dal Pgt (Piano di governo del territorio ndr.) o se si tratta di interventi in ambito inedificato o poco edificato (considerato anche il contesto), dovranno essere sottoposti ad approfondimento per valutare se necessario che siano assoggettati o meno a piano attuativo. In questo caso, se l’istruttoria evidenziasse che non vi siano le condizioni per procedere utilmente alla redazione di un Piano attuativo, trattandosi di un tessuto urbano già compiutamente urbanizzato, i lavori potranno essere autorizzati attraverso Permesso di costruire o Permesso di costruire convenzionato. (segue) (Rem)