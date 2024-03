Milano: dal Comune le nuove linee guida urbanistiche per nuove costruzioni e ristrutturazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre nel caso in cui gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti si configurino con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, cambi il numero degli edifici e manchi qualsiasi “traccia” dell’immobile preesistente l’intervento di demolizione e ricostruzione dovrà essere qualificato quale nuova costruzione. In tali casistiche, in via cautelativa, la determinazione della dotazione di servizi dovrà essere quantificata nella misura prevista per la nuova costruzione. Infine, per gli interventi che riguardino proposte di nuova costruzione o ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di edifici esistenti aventi superfici di intervento (ST) superiori ai 5.000 mq e che comportino necessità di dotazioni territoriali per servizi, qualora si proceda alla monetizzazione, solo dove ne ricorrano le condizioni, risulta comunque opportuno valutare l’interesse pubblico alla stessa. In particolare si ritiene opportuno, in via sperimentale, che la valutazione circa le modalità per garantire le dotazioni territoriali sia effettuata con il coordinamento della Direzione Generale che valuterà il coinvolgimento delle Direzioni competenti alla presa in carico delle aree eventualmente cedute. (Rem)