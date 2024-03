Ilaria Alpi: Zaratti (Avs), sua memoria è nella coscienza democratica del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La memoria di Ilaria e Miriam è parte della coscienza democrazia del nostro paese: sono stati uccisi perché avevano scoperto traffici criminali di armi e rifiuti tossici che poi sarebbero diventati il triste business del nostro tempo. Allora il Tg3 del servizio pubblico finanziava il giornalismo d'inchiesta. Tuttavia, nonostante oggi il nostro Paese li ricordi in tante iniziative, insieme a Giorgio e Ilaria Alpi, gli indomiti genitori di Ilaria, noi siamo qui a dire: Noi non archiviamo! Vogliamo la verità perché ancora non sappiamo dopo trenta anni chi ordinò quelle barbare esecuzioni. Vogliamo la verità e vogliamo un paese che tuteli l'informazione. Il bene più prezioso di una democrazia". Lo ha detto Filiberto Zaratti, capogruppo di Alleanza verdi e sinistra nella commissione Affari costituzionali della Camera, durante la commemorazione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. (Rin)