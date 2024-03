Lombardia: Comazzi, avviato tavolo di monitoraggio con il Parco del Ticino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia "ha avviato il tavolo di monitoraggio con il Parco del Ticino in seguito alla dgr 22 approvata nella seduta di Giunta dello scorso 18 marzo. Il tavolo si pone come obiettivo il monitoraggio dei corpi idrici per valutare gli effetti di alcuni aspetti del cambiamento climatico su habitat e specie". Lo afferma l'assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi. "Nell'ambito dei lavori del tavolo sarà Fondazione Lombardia per l'Ambiente, che coordina l'Osservatorio sulla Biodiversità, a svolgere gli studi. Ci tenevo a ringraziare personalmente tutto il consiglio di indirizzo del parco per la collaborazione e il senso di responsabilità mostrato", conclude Comazzi. (Com)