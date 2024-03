Piemonte: turismo, nel 2023 quasi +10 per cento e l'estero supera l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piemonte ha chiuso il 2023 con un altro segno più nel turismo. I dati sono stati presentati oggi nel Grattacielo della Regione Piemonte. Gli arrivi sono aumentati del 9,2 per cento (oltre 6 milioni), e le presenze dell'8,6 per cento (oltre 16 milioni). A questo si aggiunge poi il sorpasso, per la prima volta, dei turisti stranieri su quelli italiani: 52 per cento contro 48 per cento. I principali mercati europei sono la Germania, la Francia e il Benelux. Mentre il primo extra-europeo sono gli Usa. Numeri in costante crescita che spingono il Piemonte a cercare nuove attrazioni per i turisti. E la scelta è ricaduta sul World 50 best restaurants, che dopo la tappa a Las Vegas di quest'anno nel giugno 2025 sbarcherà a Torino. (segue) (Rpi)