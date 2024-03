Piemonte: turismo, nel 2023 quasi +10 per cento e l'estero supera l'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Piemonte si conferma una regione pilota dell’accoglienza – ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio- eravamo partiti nel 2019 dal 7,4 per cento del Pil regionale del turismo e siamo arrivati al 9,5 di adesso con una proiezione sul 2024 che ci farà raggiungere la quota del 10 per cento. Si tratta di un grande risultato raggiunto non solo per la qualità della comunicazione, ma anche per il progressivo innalzamento degli standard di qualità delle strutture ricettive che in questi cinque anni hanno potuto contare sul sostegno della Regione che ha erogato quasi 20 milioni di euro. Il successo è anche merito del sostegno continuo sui territori da parte delle nostre Atl e delle Proloco che sono i migliori avamposti della promozione per il turismo nazionale e internazionale. Il turismo rimane un faro di speranza e un catalizzatore per la crescita economica e culturale del nostro Piemonte", ha concluso. (Rpi)