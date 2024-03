Ia: Di Maggio (Fd'I), risoluzione su diritti d'autore passo in avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione in commissione Cultura della risoluzione sull'Intelligenza artificiale e sulle possibili ripercussioni nel campo dei diritti d'autore "è un passo in avanti significativo per affrontare quella che è una delle sfide più importanti degli ultimi anni. L'Ia può cambiare drasticamente il modo di vivere delle persone, offrendo loro opportunità ma provocando anche rischi e minacce. È il caso dei diritti d'autori, falsificati o violati ogni volta, grazie all'intelligenza artificiale, vengono riprodotte opere frutto dell'attività intellettuale senza alcun tipo di rispetto per il copyright. Con questa risoluzione, per la quale voglio ringraziare il nostro capogruppo in commissione, Alessandro Amorese, primo firmatario del documento, impegniamo il governo Meloni a sostenere in Europa ogni iniziativa finalizzata ad assicurare una protezione del diritto d'autore all'interno dell'Ia". Lo dichiara Grazia Di Maggio, deputato di Fratelli d'Italia, componente della commissione Cultura alla Camera e firmataria della risoluzione sul tema. (segue) (Rin)